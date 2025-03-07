Переговоры США и России — в МИД Украины прокомментировали диалог стран

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: РБК-Украина

Украина не вмешивается в переговоры между США и Россией, поскольку это их двусторонние отношения. Киев лишь анализирует заявления стран.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 7 марта.

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Тихий отметил, что Киев не вмешивается в переговоры между США и Россией, поскольку это их двусторонние отношения. Украина ведет собственный переговорный процесс с Соединенными Штатами, и эти вопросы остаются исключительно в рамках двустороннего сотрудничества.

"Мы анализируем публичные сообщения американской, российской сторон, из которых действительно можно составить какую-то картинку о динамике, как у них там происходит этот диалог и процесс. Но это их двусторонние дела, мы туда не вмешиваемся, так же, как и в наши двусторонние дела с Соединенными Штатами, например, мы считаем, что не должен никто вмешиваться, в том числе Россия", — сказал представитель МИД.

Ранее российский диктатор Владимир Путин цинично высказался относительно будущих переговоров с Украиной о завершении войны. А спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Америка усиливает давление на Москву и Киев, чтобы подтолкнуть обе стороны к переговорам.