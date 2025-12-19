Відео
Головна Новини дня У МЗС відповіли на заяву Сербії про "розплату територіями"

У МЗС відповіли на заяву Сербії про "розплату територіями"

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:42
Тихий відреагував на слова Братіни щодо покарань територіями
Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

МЗС України відреагувало на слова сербського міністра Боріса Братіни про "покарання територіями" Хорватії. Йому запропонували спрямувати слова на власну країну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х у четвер, 19 грудня.

У МЗС відповіли на заяву Сербії про "розплату територіями" - фото 1
Пост Тихого. Фото: скриншот

Тихий відреагував на слова Братіни

"Міністрові інформації Сербії Борісу Братіні, який заявив, що Хорватія має "платити територією", пропонуємо спрямувати такі висловлювання на території власної держави", — сказав він.

Тихий додав українське прислів’я — "До закритого рота муха не залетить".

До цього сербський міністр закликав "покарати" Хорватію за історичні події, наголошуючи, що хорвати "мають платити територією".

"Як і українці, вони мають платити територією. Іншого покарання немає. Звісно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише через їх національність. Але Хорватію треба якимось чином покарати за участь у Першій і Другій світовій війнах, а також за дії від початку 1990-х років", — заявив Братіна.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Сербії Александром Вучичем та обговорив питання європейської інтеграції обох країн.

А до цього президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий продавати зброю будь-якій європейській країні навіть якщо після цього ця зброя буде передана ЗСУ. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
