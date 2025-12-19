Видео
Главная Новости дня В МИД ответили на заявление Сербии о "расплате территориями"

В МИД ответили на заявление Сербии о "расплате территориями"

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 08:42
Тихий отреагировал на слова Братины о наказаниях территориями
Георгий Тихий. Фото: РБК-Украина

МИД Украины отреагировал на слова сербского министра Бориса Братины о "наказании территориями" Хорватии. Ему предложили направить слова на собственную страну.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х в четверг, 19 декабря.

В МИД ответили на заявление Сербии о "расплате территориями" - фото 1
Пост Тихого. Фото: скриншот

Тихий отреагировал на слова Братины

"Министру информации Сербии Борису Братине, который заявил, что Хорватия должна "платить территорией", предлагаем направить такие высказывания на территории собственного государства", — сказал он.

Тихий добавил украинскую пословицу — "В закрытый рот муха не залетит".

До этого сербский министр призвал "наказать" Хорватию за исторические события, подчеркивая, что хорваты "должны платить территорией".

"Как и украинцы, они должны платить территорией. Другого наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только из-за их национальности. Но Хорватию надо каким-то образом наказать за участие в Первой и Второй мировой войнах, а также за действия с начала 1990-х годов", — заявил Братина.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и обсудил вопросы европейской интеграции обеих стран.

А до этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов продавать оружие любой европейской стране даже если после этого это оружие будет передано ВСУ.

