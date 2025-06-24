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Головна Новини дня У МЗС України засудили удар Ірану по базі США в Катарі

У МЗС України засудили удар Ірану по базі США в Катарі

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 07:54
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару — заява МЗС
Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: УНІАН
Ключові моменти Ракетні удари Ірану по Катару

У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву після удару Ірану по території Катару. Там засудили атаку на базу Аль-Удейд.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у вівторок, 24 червня.

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Ракетні удари Ірану по Катару

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, завданий Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль-Удейд — одному з ключових елементів регіональної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Прикметно, що атака відбулася невдовзі після "детальних консультацій" між представником іранського режиму та його покровителями й підбурювачами в Москві.

У МЗС України зазначили, що Іранський режим тісно співпрацює з Росією, а також надає військово-технічну підтримку у війні проти України. Дві країни — це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі. Іран та Росія разом дестабілізують Близький Схід та Європу.

"Закликаємо іранську сторону схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобовʼязань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження", — йдеться у повідомленні.

У МЗС висловили повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару.

Нагадаємо, 23 червня Іран запустив шість ракет у напрямку авіабази Аль-Удейд. Напередодні ударів Катар закрив повітряний простір.

Згодом в Ірані заявили, що атака була націлена на стратегічний об’єкт США та не становила загрози для цивільного населення Катару.

Іран МЗС Україна Катар Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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