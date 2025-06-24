Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару — заявление МИД

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление после удара Ирана по территории Катара. Там осудили атаку на базу Аль-Удейд.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, 24 июня.

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Исламской Республикой Иран по территории Государства Катар, в частности по базе Аль-Удейд — одному из ключевых элементов региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Примечательно, что атака произошла вскоре после "детальных консультаций" между представителем иранского режима и его покровителями и подстрекателями в Москве.

В МИД Украины отметили, что Иранский режим тесно сотрудничает с Россией, а также оказывает военно-техническую поддержку в войне против Украины. Две страны — это два преступных режима, которые оказывают друг другу поддержку в агрессии и терроре. Иран и Россия вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу.

"Призываем иранскую сторону опомниться и вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения своих обязательств в контексте верифицированного ядерного нераспространения", — говорится в сообщении.

В МИД выразили полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара.

Напомним, 23 июня Иран запустил шесть ракет в направлении авиабазы Аль-Удейд. Накануне ударов Катар закрыл воздушное пространство.

Впоследствии в Иране заявили, что атака была нацелена на стратегический объект США и не представляла угрозы для гражданского населения Катара.