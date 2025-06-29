Оттавська конвенція — що кажуть в МЗС про вихід України з договору

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ підтвердили рішення України про вихід з Оттавської конвенції. Наша країна приєдналася до конвенції 2005 року і сумлінно виконувала її положення.

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС 29 червня.

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У відомстві наголосили, що Україна приєдналася до конвенції 2005 року і сумлінно виконувала її положення. Водночас Росія, не бувши учасницею договору, з 2014 року систематично застосовує протипіхотні міни як засіб війни.

"Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", — йдеться у заяві.

Там додали, що Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від жорсткого агресора, який нехтує усіма міжнародно-правовими нормами.

Збройна агресія Росії проти України вже змусила низку держав переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції. Йдеться про Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію.

Нагадаємо, напередодні про вихід з Оттавської конвенції повідомив нардеп Роман Костенко. За його словами, це крок, якого "давно вимагала реальність війни".

За кілька годин на сайті президента з'явився підписаний указ про вихід України з договору.