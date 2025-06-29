Оттавская конвенция — что говорят в МИД о выходе Украины из договора

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Министерство иностранных дел подтвердили решение Украины о выходе из Оттавской конвенции. Наша страна присоединилась к конвенции 2005 года и добросовестно выполняла ее положения.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД 29 июня.

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В ведомстве отметили, что Украина присоединилась к конвенции 2005 года и добросовестно выполняла ее положения. В то же время Россия, не будучи участницей договора, с 2014 года систематически применяет противопехотные мины как средство войны.

"Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", — говорится в заявлении.

Там добавили, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей Родины от жесткого агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами.

Вооруженная агрессия России против Украины уже заставила ряд государств пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции. Речь идет о Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Финляндии.

Напомним, накануне о выходе из Оттавской конвенции сообщил нардеп Роман Костенко. По его словам, это шаг, которого "давно требовала реальность войны".

Через несколько часов на сайте президента появился подписанный указ о выходе Украины из договора.