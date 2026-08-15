У МЗС роз'яснили ситуацію з вимогою Резерв+ від українок в ЄС

Українські біженці в Іспанії. Фото: Новини.LIVE

В МЗС України запевнили, що вимоги європейських посадовців показувати додаток "Резерв+" при отриманні притулку є тимчасовими. Перевірки торкнулися навіть українських жінок, які намагалися оформити документи на тимчасовий захист в країнах ЄС. Дипломати вже звернулися до іноземних партнерів, щоб швидко врегулювати це питання.

Такий коментар для Новини.LIVE надали у пресслужбі МЗС України.

Нові правила в Європі

Плутанина виникла через нещодавні рішення європейської влади щодо зміни умов прийому біженців. Оскільки кожна країна тепер самостійно трактує нові закони через брак чітких інструкцій від Брюсселя, місцеві чиновники почали вимагати навіть у жінок внутрішні українські електронні документи та Резерв+.

"МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з Резерв+", — визнали у МЗС.

Проте у відомстві запевнили, що ситуація має тимчасовий характер і зникне, щойно Євросоюз затвердить єдині правила для всіх своїх членів.

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"Така ситуація пов'язана із запровадженням ЄС нових правил отримання тимчасового захисту (рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30.07.2026). Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання згаданого Рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила виходячи з власних інструкцій. Саме з цим повʼязані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер — до надання ЄС державам-членам єдиних розʼяснень щодо запровадження нових правил", — повідомили у МЗС.

Також українські дипломати підкреслили, що такі вимоги не є масовими та не стосуються абсолютно всіх біженців. Зазвичай проблеми виникають лише у тих громадян, які не можуть офіційно довести, що перетнули кордон без порушень закону.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з Резерв+ не має виникати", — пояснили у МЗС.

Також у міністерстві заявили, що Україна очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил, з урахуванням звернень МЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з новими правилами. Тепер статус надаватиметься громадянам України лише за умови, що в них немає проблем з військовим обов'язком перед державою. Проте ця норма стосується лише новоприбулих.

Також ми повідомляли, що депутат Польського Сейму Анджей Сливка закликав депортувати безробітних українців. Водночас заступник голови МВС Польщі Мацей Дущик назвав цю пропозицію несерйозною, бо кількість українців, які перебувають у Польщі та не працюють, може бути незначною.