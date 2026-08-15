Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД разъяснили ситуацию с требованием Резерв+ от украинок в ЕС

В МИД разъяснили ситуацию с требованием Резерв+ от украинок в ЕС

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 20:08
В МИД разъяснили ситуацию с требованием Резерв+ от украинок в ЕС
Украинские беженцы в Испании. Фото: Новини.LIVE

В МИД Украины заверили, что требования европейских чиновников предъявлять приложение Резерв+ при получении убежища носят временный характер. Проверки коснулись даже украинских женщин, которые пытались оформить документы на временную защиту в странах ЕС. Дипломаты уже обратились к иностранным партнерам с просьбой оперативно урегулировать этот вопрос. 

Такой комментарий для Новини.LIVE предоставили в пресс-службе МИД Украины.

Новые правила в Европе

Путаница возникла из-за недавних решений европейских властей об изменении условий приема беженцев. Поскольку каждая страна теперь самостоятельно трактует новые законы из-за отсутствия четких инструкций из Брюсселя, местные чиновники начали требовать даже у женщин внутренние украинские электронные документы и Резерв+.

"МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у граждан Украины, в частности женщин, при оформлении временной защиты запрашивались сведения из Резерв+", — признали в МИД.

Однако в ведомстве заверили, что ситуация носит временный характер и исчезнет, как только Евросоюз утвердит единые правила для всех своих членов.

Читайте также:

"Такая ситуация связана с введением ЕС новых правил получения временной защиты (решение Совета ЕС 2026/1912 от 30.07.2026). Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения упомянутого Решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила исходя из собственных инструкций. Именно с этим связаны упомянутые ситуации, которые носят временный характер — до предоставления ЕС государствам-членам единых разъяснений относительно введения новых правил", — сообщили в МИД.

Также украинские дипломаты подчеркнули, что такие требования не носят массовый характер и не касаются абсолютно всех беженцев. Обычно проблемы возникают лишь у тех граждан, которые не могут официально доказать, что пересекли границу без нарушений закона.

"При наличии подтверждения законности выезда необходимость предоставлять сведения из Резерв+ не должна возникать", — пояснили в МИД.

Также в министерстве заявили, что Украина ожидает от ЕС скорейшей нормализации практики применения новых правил с учетом обращений МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с новыми правилами. Теперь статус будет предоставляться гражданам Украины только при условии, что у них нет проблем с военной обязанностью перед государством. Однако эта норма касается только вновь прибывших.

Также мы сообщали, что депутат Польского Сейма Анджей Сливка призвал депортировать безработных украинцев. В то же время заместитель главы МВД Польши Мацей Дущик назвал это предложение несерьезным, поскольку количество украинцев, находящихся в Польше и не работающих, может быть незначительным.

МИД беженцы ЕС временная защита
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации