В МИД разъяснили ситуацию с требованием Резерв+ от украинок в ЕС

Украинские беженцы в Испании. Фото: Новини.LIVE

В МИД Украины заверили, что требования европейских чиновников предъявлять приложение Резерв+ при получении убежища носят временный характер. Проверки коснулись даже украинских женщин, которые пытались оформить документы на временную защиту в странах ЕС. Дипломаты уже обратились к иностранным партнерам с просьбой оперативно урегулировать этот вопрос.

Такой комментарий для Новини.LIVE предоставили в пресс-службе МИД Украины.

Новые правила в Европе

Путаница возникла из-за недавних решений европейских властей об изменении условий приема беженцев. Поскольку каждая страна теперь самостоятельно трактует новые законы из-за отсутствия четких инструкций из Брюсселя, местные чиновники начали требовать даже у женщин внутренние украинские электронные документы и Резерв+.

"МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у граждан Украины, в частности женщин, при оформлении временной защиты запрашивались сведения из Резерв+", — признали в МИД.

Однако в ведомстве заверили, что ситуация носит временный характер и исчезнет, как только Евросоюз утвердит единые правила для всех своих членов.

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"Такая ситуация связана с введением ЕС новых правил получения временной защиты (решение Совета ЕС 2026/1912 от 30.07.2026). Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения упомянутого Решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила исходя из собственных инструкций. Именно с этим связаны упомянутые ситуации, которые носят временный характер — до предоставления ЕС государствам-членам единых разъяснений относительно введения новых правил", — сообщили в МИД.

Также украинские дипломаты подчеркнули, что такие требования не носят массовый характер и не касаются абсолютно всех беженцев. Обычно проблемы возникают лишь у тех граждан, которые не могут официально доказать, что пересекли границу без нарушений закона.

"При наличии подтверждения законности выезда необходимость предоставлять сведения из Резерв+ не должна возникать", — пояснили в МИД.

Также в министерстве заявили, что Украина ожидает от ЕС скорейшей нормализации практики применения новых правил с учетом обращений МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с новыми правилами. Теперь статус будет предоставляться гражданам Украины только при условии, что у них нет проблем с военной обязанностью перед государством. Однако эта норма касается только вновь прибывших.

Также мы сообщали, что депутат Польского Сейма Анджей Сливка призвал депортировать безработных украинцев. В то же время заместитель главы МВД Польши Мацей Дущик назвал это предложение несерьезным, поскольку количество украинцев, находящихся в Польше и не работающих, может быть незначительным.