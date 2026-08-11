Депутат Польщі пояснив, навіщо країні депортація українців

Прикордонник. Фото: ДПСУ

Депутат польської партії "Право і справедливість" Анджей Сливка підтримав пропозицію щодо депортації з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально. За його словами, навіть якщо таких людей близько 5%, йдеться про значну кількість потенційних військовослужбовців.

Про це пише Polsat News, передає Новини.LIVE.

У Польщі хочуть депортувати частину українських чоловіків

За словами депутата, польські служби мають встановлювати, хто перебуває в країні нелегально або не працює. Він також вважає, що повернення таких людей до України відповідає інтересам Польщі.

Водночас заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик раніше назвав пропозицію партії ненадійною. За його словами, кількість українців, які перебувають у Польщі та не працюють, може бути незначною.

Сливка наполягає, що ініціатива не спрямована проти українців. Він назвав її "пропольською" та заявив, що Польща має вимагати від частини громадян України повернення на батьківщину.

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Депутат також пов'язав свою позицію з проблемою нестачі військових в Україні та заявив, що Польща зацікавлена у здатності України протистояти Росії.

За словами Сливки, якщо люди, яких стосується пропозиція, не повернуться до України у визначений термін, польські служби повинні вживати передбачених законом заходів, зокрема депортацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі 9 серпня відбулися акції протесту проти насильства та дискримінації щодо українців та інших груп населення. Демонстрації пройшли у 22 містах, а їхні учасники закликали владу активніше реагувати на прояви ненависті.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії. За його словами, для Польщі стратегічно важливо, щоб українські військові стримували російську армію якомога далі від польських кордонів.