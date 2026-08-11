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Главная Новости дня В Польше призвали депортировать безработных украинцев

В Польше призвали депортировать безработных украинцев

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:27
Депутат из Польши объяснил, зачем стране нужна депортация украинцев
Пограничник. Фото: ГПСУ

Депутат польской партии "Право и справедливость" Анджей Сливка поддержал предложение о депортации из Польши украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально. По его словам, даже если таких людей около 5 %, речь идет о значительном количестве потенциальных военнослужащих.

Об этом пишет Polsat News, передает Новини.LIVE.

В Польше хотят депортировать часть украинских мужчин

По словам депутата, польские службы должны устанавливать, кто находится в стране нелегально или не работает. Он также считает, что возвращение таких людей в Украину отвечает интересам Польши.

В то же время заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик ранее назвал предложение партии ненадежным. По его словам, количество украинцев, находящихся в Польше и не работающих, может быть незначительным.

Сливка настаивает, что инициатива не направлена против украинцев. Он назвал ее "пропольской" и заявил, что Польша должна требовать от части граждан Украины возвращения на родину.

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Депутат также связал свою позицию с проблемой нехватки военных в Украине и заявил, что Польша заинтересована в способности Украины противостоять России. По словам Сливки, если люди, которых касается это предложение, не вернутся в Украину в установленный срок, польские службы должны применять предусмотренные законом меры, в частности депортацию.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 августа в Польше прошли акции протеста против насилия и дискриминации в отношении украинцев и других групп населения. Демонстрации состоялись в 22 городах, а их участники призвали власти более активно реагировать на проявления ненависти.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава продолжит поддерживать Украину в войне против России. По его словам, для Польши стратегически важно, чтобы украинские военные сдерживали российскую армию как можно дальше от польских границ.

Польша беженцы депортация
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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