Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року

Біженці з України в ЄС. Фото: Reuters

У четвер, 30 липня, Рада ЄС завершила процедуру продовження тимчасового захисту для українців, письмово підтвердивши рішення, ухвалене 15 липня. Однак наразі з'явилось нововведення, яке стосується військовозобов'язаних громадян України.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це виданню "Європейська правда" повідомили у пресслужбі ЄС.

Що змінилось у тимчасовому захисті українців в ЄС

Згідно рішенню, тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2028 олек. Водночас були внесені змінили щодо новоприбулих військовозобов'язаних громадян.

Нові правила передбачають, що статус надаватиметься громадянам України лише за умови, що в них немає проблем з військовим обов'язком перед державою.

Щоб довести це, як варіант, потрібно буде показати штамп із закордонного паспорту, що підтверджує легальний перетин українського кордону. Ще одним один варіант — надати документи у паперовому чи електронному вигляді , які підтверджують, що особа не підлягає мобілізації.

Читайте також:

Ці правила стосується лише тих новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокат Сергій Старенький заявив, що втрата статусу тимчасового захисту не означає автоматичну депортацію українців. За його словами, навіть у такій ситуації громадяни мають кілька законних способів залишитися у країнах Євросоюзу.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав, що необхідно для повернення українців з-за кордону. Він наголосив, що людей треба забезпечити житлом.