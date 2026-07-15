Чи депортують українців після втрати тимчасового захисту: пояснення адвоката

Люди на вокзалі. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Втрата статусу тимчасового захисту не означає автоматичного повернення українців до України. Навіть у разі припинення дії такого механізму громадяни мають кілька законних способів залишитися в країнах ЄС. Лише після вичерпання всіх передбачених законом підстав для перебування може постати питання про депортацію.

Про це адвокат Сергій Старенький заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Що означає припинення тимчасового захисту

Сергій Старенький пояснив, що повідомлення про можливе припинення надання тимчасового захисту не означають автоматичної втрати права українців перебувати на території країн Європейського Союзу. За його словами, громадяни, які вже оформили цей статус, можуть продовжувати його відповідно до чинних правил.

Водночас адвокат зазначив, що заяви про ненадання нових статусів тимчасового захисту є радше політичними, ніж такими, що свідчать про негайні зміни для українців, які вже користуються цим механізмом.

Які можливості залишаються для українців

За словами Сергія Старенького, навіть якщо окрема країна Європейського Союзу повністю відмовиться від механізму тимчасового захисту, це не означатиме автоматичної депортації громадян України.

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Адвокат пояснив, що українці можуть залишатися на території країн ЄС як туристи протягом 90 днів у межах безвізового режиму. Крім того, вони мають можливість переїхати до іншої держави Євросоюзу або за його межі та оформити право на проживання вже там.

Ще одним варіантом є зміна підстави для законного перебування. Зокрема, громадяни можуть отримати дозвіл на роботу, оформити посвідку на проживання або звернутися по політичний притулок, якщо мають достатні докази особистої загрози.

Коли українцю може загрожувати депортація

Сергій Старенький наголосив, що депортація можлива лише після того, як людина вичерпає всі законні строки перебування в країні та не скористається жодною з можливостей врегулювати свій міграційний статус.

Лише після завершення дозволеного строку перебування, зокрема 90 днів безвізового режиму, та за відсутності будь-яких спроб оформити інший законний статус особа буде зобов'язана залишити територію країни. У разі невиконання цієї вимоги їй може загрожувати депортація.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз обговорює можливі зміни до умов тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, однак загалом підтримує продовження цієї програми. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що наполягає на збереженні тимчасового захисту щонайменше для жінок, дітей, людей з інвалідністю та літніх людей.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців у країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі чоловіки, яким українське законодавство забороняє виїзд через військові зобов'язання, не зможуть отримати цей статус.