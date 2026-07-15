Депортируют ли украинцев после утраты временной защиты: разъяснения адвоката

Люди на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Потеря статуса временной защиты не означает автоматического возвращения украинцев в Украину. Даже в случае прекращения действия такого механизма у граждан есть несколько законных способов остаться в странах ЕС. Только после исчерпания всех предусмотренных законом оснований для пребывания может встать вопрос о депортации.

Об этом адвокат Сергей Старенький заявил в эфире Ранок.LIVE.

Что означает прекращение временной защиты

Сергей Старенький пояснил, что сообщения о возможном прекращении предоставления временной защиты не означают автоматической потери права украинцев на пребывание на территории стран Европейского Союза. По его словам, граждане, которые уже оформили этот статус, могут продлевать его в соответствии с действующими правилами.

В то же время адвокат отметил, что заявления о непредоставлении новых статусов временной защиты носят скорее политический характер, чем свидетельствуют о немедленных изменениях для украинцев, которые уже пользуются этим механизмом.

Какие возможности остаются у украинцев

По словам Сергея Старенького, даже если отдельная страна Европейского Союза полностью откажется от механизма временной защиты, это не будет означать автоматическую депортацию граждан Украины.

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Адвокат пояснил, что украинцы могут оставаться на территории стран ЕС в качестве туристов в течение 90 дней в рамках безвизового режима. Кроме того, у них есть возможность переехать в другое государство Евросоюза или за его пределы и оформить право на проживание уже там.

Еще одним вариантом является изменение основания для законного пребывания. В частности, граждане могут получить разрешение на работу, оформить вид на жительство или обратиться за политическим убежищем, если у них есть достаточные доказательства личной угрозы.

Когда украинцу может грозить депортация

Сергей Старенький подчеркнул, что депортация возможна только после того, как человек исчерпает все законные сроки пребывания в стране и не воспользуется ни одной из возможностей урегулировать свой миграционный статус.

Только по истечении разрешенного срока пребывания, в частности 90 дней безвизового режима, и при отсутствии каких-либо попыток оформить иной законный статус лицо будет обязано покинуть территорию страны. В случае невыполнения этого требования ему может грозить депортация.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз обсуждает возможные изменения в условиях временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, однако в целом поддерживает продление этой программы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что настаивает на сохранении временной защиты как минимум для женщин, детей, людей с инвалидностью и пожилых людей.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2028 года. В то же время вновь прибывшие мужчины, которым украинское законодательство запрещает выезд из-за военных обязательств, не смогут получить этот статус.