Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев до марта 2028 года

Беженцы из Украины. Фото: Getty Images

Европейская комиссия предложила продлить действие Директивы о временной защите для украинцев, находящихся в странах ЕС, до 4 марта 2028 года. В то же время вновь прибывшие военнообязанные мужчины, которым запрещено покидать Украину, не смогут претендовать на этот статус.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Новини.LIVE.

Кого не коснется временная защита

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, новое предложение учитывает не только потребности украинских беженцев, но и оборонные интересы Украины и ее послевоенное восстановление.

Еврокомиссия предлагает не предоставлять временную защиту вновь прибывшим гражданам Украины, которым в соответствии с украинским законодательством запрещен выезд за границу из-за военных обязательств.

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств. Это то, о чем нас просила Украина, и это то, что мы делаем", — заявил Магнус Бруннер.

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Он добавил, что этот вопрос подробно обсуждался с украинской стороной и государствами-членами ЕС. В то же время еврокомиссар подчеркнул, что предложенные изменения не коснутся украинцев, которые уже находятся в странах Европейского Союза и пользуются временной защитой.

По словам Бруннера, новые правила не будут иметь обратной силы.

"Ничего не меняется для тех, кто уже находится здесь и получает временную защиту. Для них ничего не меняется", — подчеркнул он.

Еврокомиссар также отметил, что продление действия директивы позволит обеспечить стабильность для украинских семей, которые уже интегрировались в европейское общество, работают, учатся, открывают собственный бизнес и вносят вклад в экономику стран ЕС. Следующим шагом станет рассмотрение и утверждение предложения Европейской комиссии Советом Европейского Союза.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ирландии продолжается дискуссия о дальнейшем размещении украинских беженцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны. На этом фоне решение о выселении части переселенцев из мест временного проживания вызвало общественный резонанс и политические споры.

Как сообщали Новини.LIVE, открытие границ для мужчин не приведет к массовому оттоку населения из Украины, однако, по оценкам экспертов, страну все же могут покинуть до 2 миллионов граждан. В то же время специалисты отмечают, что большинство тех, кто намеревался уехать, уже сделали это ранее, поэтому резкого увеличения миграционного потока не ожидается.