Совет ЕС продлил срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года

Беженцы из Украины в ЕС. Фото: Reuters

В четверг, 30 июля, Совет ЕС завершил процедуру продления временной защиты для украинцев, письменно подтвердив решение, принятое 15 июля. Однако в настоящее время появилось нововведение, касающееся военнообязанных граждан Украины.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом изданию "Европейская правда" сообщили в пресс-службе ЕС.

Что изменилось во временной защите украинцев в ЕС

Согласно решению, временная защита для украинцев будет действовать до 4 марта 2028 года. В то же время были внесены изменения в отношении вновь прибывших военнообязанных граждан.

Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться гражданам Украины только при условии, что у них нет проблем с военной обязанностью перед государством.

Чтобы доказать это, в качестве одного из вариантов, потребуется предъявить штамп в заграничном паспорте, подтверждающий легальный переход украинской границы. Еще один вариант — предоставить документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие, что лицо не подлежит мобилизации.

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Эти правила касаются только тех вновь прибывших украинцев, которые до сих пор не имели временной защиты.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Сергей Старенький заявил, что утрата статуса временной защиты не означает автоматическую депортацию украинцев. По его словам, даже в такой ситуации у граждан есть несколько законных способов остаться в странах Евросоюза.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что необходимо для возвращения украинцев из-за рубежа. Он подчеркнул, что людей нужно обеспечить жильем.