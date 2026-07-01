Лубинец: возвращение украинцев возможно при условии предоставления им жилья

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что для возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить их жильем. Он подчеркнул необходимость отдельного финансирования жилищных программ для граждан, лишившихся жилья из-за войны. По его словам, отсутствие жилья является одним из ключевых факторов, сдерживающих возвращение беженцев.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции в среду, 1 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец о возвращении украинских беженцев из-за рубежа

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что государство должно создать финансовые и жилищные условия для возвращения украинцев из-за рубежа. Он подчеркнул, что без решения жилищного вопроса значительная часть граждан, выехавших из-за войны, не вернется в Украину, даже несмотря на желание это сделать.

Омбудсман подчеркнул, что речь идет о необходимости отдельного финансирования программ жилищной поддержки для тех, кто лишился жилья на временно оккупированных территориях или в результате боевых действий.

Лубинец обратил внимание на то, что многие украинцы остаются за рубежом из-за элементарного отсутствия безопасных условий для жизни в Украине.

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"Выделить отдельное финансирование для решения жилищного вопроса граждан Украины. Категория ВПЛ, категория тех, кто готов вернуться в Украину.

Если ты все потерял на временно оккупированных территориях, ты не знаешь, где будешь жить, где будешь работать, ты не вернешься в Украину. Потому что в Европе безопаснее, там есть хоть какая-то временная поддержка", — подчеркнул омбудсман.

Отдельно Лубинец добавил, что потенциальное возвращение граждан возможно при условии создания доступных финансовых инструментов для покупки жилья.

Также он отметил, что одним из вариантов может стать введение кредитов под низкие проценты в национальной валюте, которые позволили бы украинцам постепенно решать жилищный вопрос после возвращения:

"Они говорят, что если будут адекватные проценты, 3% в гривне, мы готовы ехать, даже не дорабатывая за границей. Но дайте нам возможность приобрести жилье и постепенно выплачивать эти средства в национальной валюте".

Новини.LIVE сообщали, что Лубинец заявил о необходимости изменения государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц. Он подчеркнул необходимость отдельного финансирования для решения жилищных вопросов ВПЛ и украинцев, готовых возвращаться в Украину.

Новини.LIVE также писали, что Лубинец предложил снизить проходной балл НМТ для отдельных специальностей, в частности медицинских, со 150 до 130. Он считает, что слишком высокие требования вынуждают украинских абитуриентов уезжать на обучение за границу. По его словам, это противоречит государственной политике по удержанию молодежи в Украине и развитию национального образования.