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Главная Новости дня Дети уезжают из страны: Лубинец объяснил, зачем снижать проходной балл НМТ

Дети уезжают из страны: Лубинец объяснил, зачем снижать проходной балл НМТ

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 13:35
Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТ до 130
Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал снижение проходного балла НМТ с 150 до 130 для абитуриентов, планирующих поступать на медицинские и некоторые другие специальности. По словам Уполномоченного по правам человека, искусственное усложнение поступления приводит к тому, что талантливая молодежь массово выбирает обучение за рубежом, где условия для украинских студентов значительно благоприятнее.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец предлагает снизить порог баллов НМТ с 150 до 130

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с критикой действующих правил вступительной кампании, поскольку считает их непродуктивными в условиях войны.

Омбудсмен настаивает на снижении порогового балла для поступления на отдельные специальности, в частности медицинские, со 150 до 130. Своё решение он обосновывает ростом количества обращений от родителей, чьи дети из-за высоких барьеров не имеют возможности получать образование в Украине и вынуждены уезжать за пределы страны.

В то же время Дмитрий Лубинец отверг критику экспертов, которые опасаются снижения профессионального уровня медиков из-за ослабления вступительных критериев.

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«Ребёнок, окончивший школу, ещё не становится врачом. Чтобы стать врачом, нужно каждые полгода сдавать экзамены; если не сдаёшь, тебя отчисляют. Затем нужно пройти интернатуру, защитить диплом, только после этого можно стать медиком», — отметил Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что европейские страны предлагают чрезвычайно привлекательные условия для украинских студентов. Это создает дополнительную конкуренцию национальной системе образования.

«Моя позиция — сделать все, чтобы как можно больше детей осталось в Украине и получало образование здесь, а не уезжало. Во всех странах ЕС действуют отдельные грантовые программы для будущих студентов из Украины. Вступительных экзаменов не требуется, там учитывается средний балл из школьного аттестата», — отметил Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что в странах Евросоюза студентам из Украины предоставляют стипендии и бесплатное проживание, тогда как украинское государство, по его словам, наоборот, затрудняет поступление и ограничивает их в этом.

Лубинец подчеркнул, что проблема заключается в противоречии между усилиями властей по возвращению граждан из-за рубежа и политикой, которая вынуждает молодежь уезжать уже сейчас.

«В том числе там существуют отдельные программы по возвращению студентов и молодежи. Так что, возможно, не стоит доводить дело до того, чтобы наши дети просто уезжали туда, а потом искать аргументы, как их вернуть обратно. В этом заключается основная проблема и противоречие между позицией омбудсмена Украины и позицией правительства», — резюмировал он.

Новини.LIVE сообщали, что сейчас вокруг вступительной кампании продолжается дискуссия, ведь около 18% абитуриентов в этом году не смогли набрать необходимый минимум на НМТ. Несмотря на призывы к смягчению правил, в Министерстве образования и среди экспертов считают, что снижать проходной балл для медиков, юристов или дипломатов нельзя. По их мнению, специалисты этих сфер несут слишком большую ответственность перед обществом, поэтому требования к их базовой подготовке должны оставаться высокими.

В то же время вопрос формата и сложности тестирования остается острым. Министр образования Оксен Лисовый отверг требования об отмене обязательной математики, подчеркнув, что ученики должны обладать фундаментальными знаниями. Кроме того, он считает разговоры о «непосильности» заданий безосновательными. Со своей стороны, другие представители власти, в частности советник-уполномоченная Ольга Будник, допускают возможность введения пересдачи теста по математике, хотя также выступает за сохранение этой дисциплины в списке обязательных.

НМТ Дмитрий Лубинец абитуриент
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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