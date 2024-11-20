Чи працює польське посольство в Києві — відповідь МЗС Польщі

Радослав Сікорський. Фото: AP

Польські дипломати продовжують роботу в Україні та залишаються у Києві. У МЗС Польщі заявили, що таким чином проявляють солідарність з Україною.

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в мережі X у середу, 20 листопада.

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Попри підвищений ризик повітряної атаки Росії, польські дипломати залишаються працювати у Києві.

"Попри підвищений ризик російських атак на Київ, наші дипломати, як і раніше, залишаються на своїх місцях.

Це один з видимих проявів солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", — написав Радослав Сікорський.

Також тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич повідомив агентству PAP, що посольство працює у звичайному режимі — враховуючи підвищений ризик небезпеки.

"Ми дуже серйозно ставимося до цих попереджень, однак і я сам перебуваю на місці, і деякі співробітники перебувають на місці в безпечних приміщеннях", — запевнив він.

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило про можливий "серйозний повітряний напад" на Україну 20 листопада. Через це установу закрили. Слідом за США Іспанія, Греція та Італія ухвалили рішення закрити 20 листопада свої посольства у Києві. Причина — загроза масованої атаки на Україну.

Також Новини.LIVE писали, що посольство Казахстану в Києві звернулося до своїх громадян із порадою виїхати з України. Офіційна причина — часті ракетні та артилерійські обстріли.