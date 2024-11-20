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В МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве

20 ноября 2024 16:31
Галина Шподарева - редактор
Работает ли польское посольство в Киеве — ответ МИД Польши
Радослав Сикорский. Фото: AP
Галина Шподарева - редактор

Польские дипломаты продолжают работать в Украине и остаются в Киеве. В МИД Польши заявили, что таким образом проявляют солидарность с Украиной.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в сети X в среду, 20 ноября.

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Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

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Несмотря на повышенный риск воздушной атаки России, польские дипломаты остаются работать в Киеве. 

"Несмотря на повышенный риск российских атак на Киев, наши дипломаты по-прежнему остаются на своих местах.
Это одно из видимых проявлений солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", — написал Радослав Сикорский.

Также временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил агентству PAP, что посольство работает в обычном режиме — учитывая повышенный риск опасности.

"Мы очень серьезно относимся к этим предупреждениям, однако и я сам нахожусь на месте, и некоторые сотрудники находятся на месте в безопасных помещениях", — заверил он.

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении" на Украину 20 ноября. Поэтому учреждение закрыли. Вслед за США приняли решение закрыть 20 ноября свои посольства в Киеве Испания, Греция и Италия. Причина — угроза массированной атаки на Украину.

Также Новини.LIVE писали, что посольство Казахстана в Киеве обратилось к своим гражданам с советом уехать из Украины. Официальная причина — частые ракетные и артиллерийские обстрелы.

Польша война обстрелы война в Украине Радослав Сикорский посольство

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