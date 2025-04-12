Чому НАТО потрібна Україна - пояснення Сибіги

Андрій Сибіга з Ферідуном Сінірліоглупід час візиту в Анталію. Фото: Андрій Сибіга

Україна налічує понад сотню бойових бригад, що мають безцінний досвід, здобутий у щоденних боях на передовій. Саме це робить питання її вступу до НАТО надзвичайно важливим для забезпечення безпеки всього трансатлантичного простору.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у панельній дискусії "Європейська безпека на вирішальному етапі" в рамках Анталійського дипломатичного форуму.

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"Україна зараз має 110 бригад із щоденним бойовим досвідом", — наголосив Сибіга.

Він наголосив, що саме це є підставою для того, щоб питання вступу країни до НАТО й надалі залишалося актуальним, оскільки воно стосується трансатлантичної безпеки.

Сибіга також зазначив, що Україна прагне завершити війну вже цього року, проте підкреслив важливість того, щоб термін "мир" не використовували маніпулятивно.

"Мир має бути справедливим, всеосяжним і стійким. Такий мир означає гідність. Від того, як завершиться ця війна, залежить майбутня архітектура безпеки в Європі. Від цього залежить безпека кожної родини на європейському континенті", — підсумував він.

Раніше Дональд Трамп прокоментував можливість України вступити до НАТО та порадив забути про Альянс.

Крім того, президент Чехії Петр Павел закликав партнерів продовжувати обговорювати вступ України до НАТО, бо це стане найкращою гарантією безпеки.