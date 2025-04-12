Почему НАТО нужна Украина - объяснение Сибиги

Андрей Сибига с Феридуном Синирлиоглупидом во время визита в Анталию. Фото: Андрей Сибига

Украина насчитывает более сотни боевых бригад, имеющих бесценный опыт, полученный в ежедневных боях на передовой. Именно это делает вопрос ее вступления в НАТО чрезвычайно важным для обеспечения безопасности всего трансатлантического пространства.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления в панельной дискуссии "Европейская безопасность на решающем этапе" в рамках Анталийского дипломатического форума.

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"Украина сейчас имеет 110 бригад с ежедневным боевым опытом", — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что именно это является основанием для того, чтобы вопрос вступления страны в НАТО и в дальнейшем оставался актуальным, поскольку он касается трансатлантической безопасности.

Сибига также отметил, что Украина стремится завершить войну уже в этом году, однако подчеркнул важность того, чтобы термин "мир" не использовали манипулятивно.

"Мир должен быть справедливым, всеобъемлющим и устойчивым. Такой мир означает достоинство. От того, как завершится эта война, зависит будущая архитектура безопасности в Европе. От этого зависит безопасность каждой семьи на европейском континенте", — подытожил он.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал возможность Украины вступить в НАТО и посоветовал забыть об Альянсе.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел призвал партнеров продолжать обсуждать вступление Украины в НАТО, потому что это станет лучшей гарантией безопасности.