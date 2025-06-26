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Головна Новини дня У МЗС підтвердили ДТП з українцями в Румунії та розповіли деталі

У МЗС підтвердили ДТП з українцями в Румунії та розповіли деталі

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Дата публікації: 26 червня 2025 14:35
ДТП з українцями в Румунії — у МЗС підтвердили та назвали кількість поранених
ДТП у Румунії 25 червня. Фото: ziuaconstanta
Ключові моменти ДТП з українцями у Румунії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про дорожньо-транспортну пригоду в Румунії з українцями. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.

Про це пресслужба МЗС України повідомила у коментарі "РБК-Україна" у четвер, 26 червня.

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ДТП з українцями у Румунії 

Поблизу міста Констанца на трасі DN22 перекинувся автобус української компанії. Він виконував рейс за маршрутом Одеса — Бухарест. 

В автобусі перебували 55 українців:

  • восьмеро чоловіків;
  • 37 жінок;
  • девʼять дітей.

Внаслідок аварії четверо людей отримали травми. Постраждалим надали допомогу на місці. Пасажири відмовилися від госпіталізації.

Наразі причини ДТП встановлюються. Справа на контролі посольства України в Румунії.

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Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот 

Нагадаємо, 25 червня в Румунії сталася ДТП з українцями.  За попередніми даними, водій втратив контроль над кермом.

А 13 червня у Франції сталася аварія за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією.

ДТП українці аварія Румунія автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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