ДТП з українцями в Румунії — у МЗС підтвердили та назвали кількість поранених

У МЗС підтвердили ДТП з українцями в Румунії та розповіли деталі
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про дорожньо-транспортну пригоду в Румунії з українцями. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.
Про це пресслужба МЗС України повідомила у коментарі "РБК-Україна" у четвер, 26 червня.
ДТП з українцями у Румунії
Поблизу міста Констанца на трасі DN22 перекинувся автобус української компанії. Він виконував рейс за маршрутом Одеса — Бухарест.
В автобусі перебували 55 українців:
- восьмеро чоловіків;
- 37 жінок;
- девʼять дітей.
Внаслідок аварії четверо людей отримали травми. Постраждалим надали допомогу на місці. Пасажири відмовилися від госпіталізації.
Наразі причини ДТП встановлюються. Справа на контролі посольства України в Румунії.
Нагадаємо, 25 червня в Румунії сталася ДТП з українцями. За попередніми даними, водій втратив контроль над кермом.
А 13 червня у Франції сталася аварія за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією.
Читайте Новини.LIVE!