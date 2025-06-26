ДТП с украинцами в Румынии — в МИД подтвердили и назвали количество раненых

В МИД подтвердили ДТП с украинцами в Румынии и рассказали детали
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Румынии с украинцами. В результате аварии пострадали четыре человека.
Об этом пресс-служба МИД Украины сообщила в комментарии "РБК-Украина" в четверг, 26 июня.
ДТП с украинцами в Румынии
Вблизи города Констанца на трассе DN22 перевернулся автобус украинской компании. Он выполнял рейс по маршруту Одесса — Бухарест.
В автобусе находились 55 украинцев:
- восемь мужчин;
- 37 женщин;
- девять детей.
В результате аварии четыре человека получили травмы. Пострадавшим оказали помощь на месте. Пассажиры отказались от госпитализации.
Сейчас причины ДТП устанавливаются. Дело на контроле посольства Украины в Румынии.
Напомним, 25 июня в Румынии произошло ДТП с украинцами. По предварительным данным, водитель потерял контроль над рулем.
А 13 июня во Франции произошла авария с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.
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