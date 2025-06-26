ДТП с украинцами в Румынии — в МИД подтвердили и назвали количество раненых

ДТП в Румынии 25 июня. Фото: ziuaconstanta

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Румынии с украинцами. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом пресс-служба МИД Украины сообщила в комментарии "РБК-Украина" в четверг, 26 июня.

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Вблизи города Констанца на трассе DN22 перевернулся автобус украинской компании. Он выполнял рейс по маршруту Одесса — Бухарест.

В автобусе находились 55 украинцев:

восемь мужчин;

37 женщин;

девять детей.

В результате аварии четыре человека получили травмы. Пострадавшим оказали помощь на месте. Пассажиры отказались от госпитализации.

Сейчас причины ДТП устанавливаются. Дело на контроле посольства Украины в Румынии.

Пост "РБК-Украина". Фото: скриншот

Напомним, 25 июня в Румынии произошло ДТП с украинцами. По предварительным данным, водитель потерял контроль над рулем.

А 13 июня во Франции произошла авария с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.