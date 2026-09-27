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Головна Новини дня У МЗС Німеччини повідомили Україні деталі зустрічі з Лавровим

У МЗС Німеччини повідомили Україні деталі зустрічі з Лавровим

Ua ru
27 вересня 2026 14:15
Сибіга та Вадефуль обговорили зустріч із Лавровим
Лавров зустрівся з главою МЗС Німеччини. Фото: МЗС Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем після його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Переговори між представниками Німеччини та Росії відбулися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Сибіга та Вадефуль говорили про тиск на Росію

Вадефуль поінформував Сибігу про результати своєї розмови з Лавровим. Український міністр подякував німецькому колезі за те, що той доніс до російської сторони спільну позицію щодо необхідності припинення війни.

"Я вдячний міністру Вадефулю за те, що він доніс до російської сторони наші тверді спільні позиції: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи", – зазначив Сибіга.

У МЗС Німеччини повідомили Україні деталі зустрічі з Лавровим - фото 1
Повідомлення Сибіга. Фото: скриншот

Окремо Сибіга та Вадефуль обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення перемир’я. Також дипломати говорили про посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Сибіга подякував Німеччині за її роль у підтримці України.

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Зустріч Вадефуля та Лаврова в Нью-Йорку стала першою прямою зустріччю глав МЗС Німеччини та Росії з 2022 року.

Відтоді представники двох країн брали участь у різних міжнародних заходах, однак переговорів на рівні міністрів закордонних справ між ними не проводилося.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 вересня Йоганн Вадефуль заявив, що під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим не побачив у представників Росії готовності відмовитися від подальшої ескалації. Зустріч відбулася в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 вересня Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує щоденні атаки та перевіряє готовність світу реагувати на ескалацію. Він закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Німеччина Андрій Сибіга Сергій Лавров політики війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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