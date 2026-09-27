Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД Германии сообщили Украине подробности встречи с Лавровым

В МИД Германии сообщили Украине подробности встречи с Лавровым

Ua ru
27 сентября 2026 14:15
Сибига и Вадефуль обсудили встречу с Лавровым
Лавров встретился с главой МИД Германии. Фото: МИД России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры между представителями Германии и России состоялись в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сибига и Вадефуль обсудили вопрос давления на Россию

Вадефуль проинформировал Сибигу о результатах своего разговора с Лавровым. Украинский министр поблагодарил немецкого коллегу за то, что тот донес до российской стороны общую позицию о необходимости прекращения войны.

"Я благодарен министру Вадефулю за то, что он донес до российской стороны наши твердые совместные позиции: настаивание на том, чтобы Москва прекратила войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы", – отметил Сибига.

В МИД Германии сообщили Украине подробности встречи с Лавровым - фото 1
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Отдельно Сибига и Вадефуль обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению мирных усилий и достижению перемирия. Также дипломаты говорили об усилении давления на Россию и укреплении устойчивости Украины в преддверии зимы. Сибига поблагодарил Германию за ее роль в поддержке Украины.

Читайте также:

Встреча Вадефуля и Лаврова в Нью-Йорке стала первой личной встречей глав МИД Германии и России с 2022 года.

С тех пор представители двух стран участвовали в различных международных мероприятиях, однако переговоров на уровне министров иностранных дел между ними не проводилось.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Йоханн Вадефуль заявил, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не увидел у представителей России готовности отказаться от дальнейшей эскалации. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает ежедневные атаки и проверяет готовность мира реагировать на эскалацию. Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву и предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Германия Андрей Сибига Сергей Лавров политики война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации