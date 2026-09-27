Сибига и Вадефуль обсудили встречу с Лавровым

Лавров встретился с главой МИД Германии. Фото: МИД России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры между представителями Германии и России состоялись в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

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Сибига и Вадефуль обсудили вопрос давления на Россию

Вадефуль проинформировал Сибигу о результатах своего разговора с Лавровым. Украинский министр поблагодарил немецкого коллегу за то, что тот донес до российской стороны общую позицию о необходимости прекращения войны.

"Я благодарен министру Вадефулю за то, что он донес до российской стороны наши твердые совместные позиции: настаивание на том, чтобы Москва прекратила войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы", – отметил Сибига.

Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Отдельно Сибига и Вадефуль обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению мирных усилий и достижению перемирия. Также дипломаты говорили об усилении давления на Россию и укреплении устойчивости Украины в преддверии зимы. Сибига поблагодарил Германию за ее роль в поддержке Украины.

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Встреча Вадефуля и Лаврова в Нью-Йорке стала первой личной встречей глав МИД Германии и России с 2022 года.

С тех пор представители двух стран участвовали в различных международных мероприятиях, однако переговоров на уровне министров иностранных дел между ними не проводилось.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Йоханн Вадефуль заявил, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не увидел у представителей России готовности отказаться от дальнейшей эскалации. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает ежедневные атаки и проверяет готовность мира реагировать на эскалацию. Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву и предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.