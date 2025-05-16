Георгій Тихий назвав ключовий фактор у завершенні війни

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що роль посередника може стати ключовою у завершенні війни. За його словами, ефективний дипломатичний діалог дійсно здатен сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Про це Тихий повідомив під час пресконференції у п'ятницю, 16 травня.

Реклама

Читайте також:

Який ключовий фактор у завершенні війни

Він також повідомив, що нещодавно відбулася важлива зустріч українських високопосадовців із турецькими колегами.

Глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров провели переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою турецької розвідки Ібрагімом Каліном.

За словами Георгія Тихого, сторони мали змістовну розмову, зосереджену на українсько-турецьких відносинах та мирних ініціативах, які наразі активно просуваються.

Зазначимо також, що раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про плани Києва залучити Китай та Бразилію до переговорного процесу щодо врегулювання повномасштабного військового конфлікту.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про ключові питання, що розглядалися під час переговорів із російською делегацією в Стамбулі.