Георгий Тихий назвал ключевой фактор в завершении войны

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что роль посредника может стать ключевой в завершении войны. По его словам, эффективный дипломатический диалог действительно способен способствовать мирному урегулированию конфликта.

Об этом Тихий сообщил во время пресс-конференции в пятницу, 16 мая.

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Он также сообщил, что недавно состоялась важная встреча украинских чиновников с турецкими коллегами.

Глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калином.

По словам Георгия Тихого, стороны имели содержательный разговор, сосредоточенный на украинско-турецких отношениях и мирных инициативах, которые сейчас активно продвигаются.

Отметим также, что ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил о планах Киева привлечь Китай и Бразилию к переговорному процессу по урегулированию полномасштабного военного конфликта.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о ключевых вопросах, которые рассматривались во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле.