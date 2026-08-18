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Головна Новини дня У МЗС Бельгії припустили, що до кінця року війна не закінчиться

У МЗС Бельгії припустили, що до кінця року війна не закінчиться

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 16:29
Глава МЗС Бельгії Прево: війна в Україні може тривати після 2026 року
Максим Прево. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево припустив, що війна в Україні може не завершитися до кінця 2026 року. За його словами, розрахувати на швидкий мир найближчими місяцями не варто.

Про це Максим Прево повідомив на пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає журналістка Новини.LIVE.

Війна в Україні може не завершитися до кінця поточного року

"Підтримка України є стратегічно важливою, ми раді, що всі європейські країни знайшли рішення у вигляді позики в 90 мільярдів", — зазначив Прево.

За його словами, всі прагнуть якнайшвидшого завершення війни, але наразі не варто чекати це в найближчі місяці або до кінця року. 

Прево зауважив, що розуміє занепокоєння Києва стосовно подальшої фінансової підтримки після 2027 року.

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Як писали Новини.LIVE, 18 серпня Прево прибув до Києва та зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Зокрема, вони оглянули російський дрон Shahed, якими загарбники бʼють по українських містах.

Крім того, Сибіга закликав союзників напрацювати дієві юридичні механізми, які дозволять спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. За його словами, збитки, спричинені російською агресією, уже перевищили 600 мільярдів доларів.

війна МЗС фінансова допомога Україна Бельгія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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