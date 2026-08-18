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В МИД Бельгии предположили, что до конца года война не закончится

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 16:29
Глава МИД Бельгии Прево: война в Украине может продолжаться и после 2026 года
Максим Прево. Фото: МИД

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предположил, что война в Украине может не закончиться до конца 2026 года. По его словам, рассчитывать на скорый мир в ближайшие месяцы не стоит.

Об этом Максим Прево сообщил на пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает журналистка Новини.LIVE.

Война в Украине может не закончиться до конца текущего года

"Поддержка Украины имеет стратегическое значение, мы рады, что все европейские страны нашли решение в виде кредита в размере 90 миллиардов", — отметил Прево.

По его словам, все стремятся к скорейшему завершению войны, но пока не стоит ждать этого в ближайшие месяцы или до конца года.

Прево отметил, что понимает обеспокоенность Киева относительно дальнейшей финансовой поддержки после 2027 года.

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Как писали Новини.LIVE, 18 августа Прево прибыл в Киев и встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В частности, они осмотрели российский дрон Shahed, которыми захватчики наносят удары по украинским городам.

Кроме того, Сибига призвал союзников разработать эффективные юридические механизмы, которые позволят направить замороженные российские активы на поддержку Украины. По его словам, ущерб, нанесенный российской агрессией, уже превысил 600 миллиардов долларов.

война МИД финансовая помощь Украина Бельгия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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