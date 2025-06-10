Обмін полоненими між Україною та Росією — Тихий анонсував нові етапи

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий анонсував нові обміни полоненими між Україною та Росією. За його словами, вони будуть продовжуватися цими днями.

Про це Георгій Тихий сказав на пресконференції у вівторок, 10 червня.

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Обмін полоненими між Україною та Росією

"Цей процес обміну дуже складний, але він триває. Вчора був перший етап, вони мають продовжуватися. Триватимуть декілька днів", — зазначив Тихий.

За його словами, також має відбутися обмін тілами полеглих воїнів. Крім того, речник МЗС закликав партнерів більше нічого не чекати та посилювати тиск на Росію.

"Якби цей тиск був раніше, то вже могли б бути результати зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає, бачимо порожні зустрічі", — наголосив Тихий.

Він додав, що зустріч очільників МЗС України та РФ не обговорювалася.

Нагадаємо, 9 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулися поранені та воїни, молодші 25 років.

А український лідер Володимир Зеленський показав перші кадри повернення захисників в Україну.