Обмен пленными между Украиной и Россией — Тихий анонсировал новые этапы

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий анонсировал новые обмены пленными между Украиной и Россией. По его словам, они будут продолжаться в эти дни.

Об этом Георгий Тихий сказал на пресс-конференции во вторник, 10 июня.

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Обмен пленными между Украиной и Россией

"Этот процесс обмена очень сложный, но он продолжается. Вчера был первый этап, они должны продолжаться. Будут продолжаться несколько дней", — отметил Тихий.

По его словам, также должен состояться обмен телами павших воинов. Кроме того, спикер МИД призвал партнеров больше ничего не ждать и усиливать давление на Россию.

"Если бы это давление было раньше, то уже могли бы быть результаты встреч. Вместо этого, поскольку давления нет, видим пустые встречи", — подчеркнул Тихий.

Он добавил, что встреча руководителей МИД Украины и РФ не обсуждалась.

Напомним, 9 июня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись раненые и младше 25 лет воины.

А украинский лидер Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения защитников в Украину.