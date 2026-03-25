Україна
Головна Новини дня У МВС заперечили помилки у справі "загиблого" військового

У МВС заперечили помилки у справі "загиблого" військового

Дата публікації: 25 березня 2026 18:59
Назар Далецький. Фото: ТСН

У Міністерстві внутрішніх справ заперечили помилки у справі військового Назара Далецького, якого вважали загиблим вже декілька років. Такі дані стали відомі після результатів ДНК. Однак захисник повернувся з російського полону у лютому цього року. 

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, передає Новини.LIVE.

Експертиза ДНК показала живого військового "загиблим"

Судову молекулярно-генетичну експертизу проводили експерти Харківського НДЕКЦ МВС. Після повернення захисника з російського полону було проведено службову перевірку, яка показала, що помилок не було.

"ДНДЕКЦ МВС на постійній основі забезпечує належну організацію проведення молекулярно-генетичних експертиз і контроль якості за їх виконанням, а також уживає заходів із метою недопущення помилок під час проведення молекулярно-генетичних експертиз у кримінальних провадженнях щодо ідентифікації невпізнаних тіл", — йдеться у повідомленні.

Заступник глави МВС Леонід Тимченко повідомив, що ДНК матері військового на 99,9% збігся з рештками, знайденими у Харківській області.

Що передувало

Повідомлялося, що Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання на сході у травні 2022 року. Згодом після контрнаступу в Харківській області знайшли невстановлені рештки. 

Зокрема, слідчі розслідували розстріл російськими окупантами колони цивільних автомобілів на дорозі між Куп’янськом-Вузловим і Курилівкою 30 вересня 2022 року.

У січні 2023 року один із біологічних зразків, вилучених із розстріляного авто, продемонстрував високу ймовірність спорідненості з ДНК-профілем матері Далецького.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Міноборони, родина Назара Далецького не повинна повертати Україні виплати, які були отримані після повідомлення про загибель захисника. У відомстві зауважили, що додаткове травмування родини в такій складній ситуації є неприпустимим.

А нардеп Олександр Качура зазначав, що проти ДНК-експертів, які встановили "загибель" Далецького, розпочато досудове розслідування. Він також закликав генпрокурора та главу МВС взяти цю справу під свій контроль.

МВС Львівська область ДНК обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
