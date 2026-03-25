Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В МВД отрицают ошибки в деле "погибшего" военного

В МВД отрицают ошибки в деле "погибшего" военного

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 18:59
В МВД отрицают ошибки в деле "погибшего" военного
Назар Далецкий. Фото: ТСН

В Министерстве внутренних дел отрицают ошибки в деле военного Назара Далецкого, которого считали погибшим уже несколько лет. Такие данные стали известны после результатов ДНК. Однако защитник вернулся из российского плена в феврале этого года.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, передает Новини.LIVE.

Экспертиза ДНК показала живого военного "погибшим"

Судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты Харьковского НИЭКЦ МВД. После возвращения защитника из российского плена была проведена служебная проверка, которая показала, что ошибок не было.

"ГНИЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества за их выполнением, а также принимает меры с целью недопущения ошибок при проведении молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел", — говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Леонид Тимченко сообщил, что ДНК матери военного на 99,9% совпал с останками, найденными в Харьковской области.

Читайте также:

Что предшествовало

Сообщалось, что Назар Далецкий исчез во время выполнения боевого задания на востоке в мае 2022 года. Впоследствии после контрнаступления в Харьковской области нашли неустановленные останки.

В частности, следователи расследовали расстрел российскими оккупантами колонны гражданских автомобилей на дороге между Купянском-Узловым и Куриловкой 30 сентября 2022 года.

В январе 2023 года один из биологических образцов, изъятых из расстрелянного авто, продемонстрировал высокую вероятность родства с ДНК-профилем матери Далецкого.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, семья Назара Далецкого не должна возвращать Украине выплаты, которые были получены после сообщения о гибели защитника. В ведомстве отметили, что дополнительное травмирование семьи в такой сложной ситуации недопустимо.

А нардеп Александр Качура отмечал, что против ДНК-экспертов, которые установили "гибель" Далецкого, начато досудебное расследование. Он также призвал генпрокурора и главу МВД взять это дело под свой контроль.

МВД Львовская область ДНК обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации