В МВД отрицают ошибки в деле "погибшего" военного

Назар Далецкий. Фото: ТСН

В Министерстве внутренних дел отрицают ошибки в деле военного Назара Далецкого, которого считали погибшим уже несколько лет. Такие данные стали известны после результатов ДНК. Однако защитник вернулся из российского плена в феврале этого года.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, передает Новини.LIVE.

Экспертиза ДНК показала живого военного "погибшим"

Судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты Харьковского НИЭКЦ МВД. После возвращения защитника из российского плена была проведена служебная проверка, которая показала, что ошибок не было.

"ГНИЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества за их выполнением, а также принимает меры с целью недопущения ошибок при проведении молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел", — говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Леонид Тимченко сообщил, что ДНК матери военного на 99,9% совпал с останками, найденными в Харьковской области.

Что предшествовало

Сообщалось, что Назар Далецкий исчез во время выполнения боевого задания на востоке в мае 2022 года. Впоследствии после контрнаступления в Харьковской области нашли неустановленные останки.

В частности, следователи расследовали расстрел российскими оккупантами колонны гражданских автомобилей на дороге между Купянском-Узловым и Куриловкой 30 сентября 2022 года.

В январе 2023 года один из биологических образцов, изъятых из расстрелянного авто, продемонстрировал высокую вероятность родства с ДНК-профилем матери Далецкого.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, семья Назара Далецкого не должна возвращать Украине выплаты, которые были получены после сообщения о гибели защитника. В ведомстве отметили, что дополнительное травмирование семьи в такой сложной ситуации недопустимо.

А нардеп Александр Качура отмечал, что против ДНК-экспертов, которые установили "гибель" Далецкого, начато досудебное расследование. Он также призвал генпрокурора и главу МВД взять это дело под свой контроль.