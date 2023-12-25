У Мурманську спалахнув єдиний російський атомний криголам - які наслідки

У Мурманську спалахнув єдиний російський атомний криголам
У російському Мурманську загорівся єдиний у країні-агресорці атомний контейнеровоз "Севморпуть". Він був розміщений на причалі Атомфлоту. Пожежа охопила площу у 30 квадратних метрів в одній із кают судна.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про пожежу на криголамі
Вогонь швидко ліквідували. Постраждалих немає.
Загрози реакторній установці контейнеровоза та системам життєзабезпечення судна теж не було.
Що таке атомний контейнеровоз "Севморпуть"
Це єдине у світі криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою. Завдяки своїй конструкції він може проходити льодові поля завтовшки до метра зі швидкістю близько двох вузлів.
Міцність корпусу забезпечує можливість як самостійного ходу, так і з проводкою криголама.
Судно побудоване в 1988 році. Але 10 років тому воно пройшло масштабну модернізацію.
Нагадаємо, у Росії в центрі Москви спалахнула державна бібліотека. Наразі невідомо, чи постраждали експонати, які перебувають в приміщеннях.
Додамо, у російській столиці Москві сталася пожежа на заводі. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.
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