У Мурманську спалахнув єдиний російський атомний криголам - які наслідки

Російський атомний криголам. Фото: АР

У російському Мурманську загорівся єдиний у країні-агресорці атомний контейнеровоз "Севморпуть". Він був розміщений на причалі Атомфлоту. Пожежа охопила площу у 30 квадратних метрів в одній із кают судна.

Про це повідомляє Reuters.

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Вогонь швидко ліквідували. Постраждалих немає.

Загрози реакторній установці контейнеровоза та системам життєзабезпечення судна теж не було.

Що таке атомний контейнеровоз "Севморпуть"

Це єдине у світі криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою. Завдяки своїй конструкції він може проходити льодові поля завтовшки до метра зі швидкістю близько двох вузлів.

Міцність корпусу забезпечує можливість як самостійного ходу, так і з проводкою криголама.

Судно побудоване в 1988 році. Але 10 років тому воно пройшло масштабну модернізацію.

Нагадаємо, у Росії в центрі Москви спалахнула державна бібліотека. Наразі невідомо, чи постраждали експонати, які перебувають в приміщеннях.

Додамо, у російській столиці Москві сталася пожежа на заводі. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.