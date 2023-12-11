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В центрі Москви спалахнула пожежа в найстаршій бібліотеці РФ — подробиці

11 грудня 2023 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В центрі Москви спалахнула пожежа в найстаршій бібліотеці РФ — подробиці
В центрі Москви горить поежа. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Росії в центрі Москви спалахнула державна бібліотека. Наразі невідомо, чи постраждали експонати, які перебувають в приміщеннях.

Про це пише SHOT.

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Зазначається, що бібліотека загорілася на вулиці Воздвиженка. Співробітники зараз намагаються загасити пожежу. Наразі уже ліквідовано 5 квадратів.

"Захисна конструкція скульптури на даху будівлі. За попередніми даними, там проводились ремонтні роботи та будівельники не вимкнули обігрівач. Постраждалих немає. Збитки від пожежі підраховуються фахівцями", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що російська бібліотека заснована 1862 року та є найбільшою публічною бібліотекою в РФ, та навіть однією з найбільших в світі.

Раніше ми повідомляли, що горіла захисна конструкція скульптури на даху будівлі. За попередніми даними, там проводились ремонтні роботи та будівельники не вимкнули обігрівач. Постраждалих немає. Збитки від пожежі підраховуються фахівцями.

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