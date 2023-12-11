В центрі Москви спалахнула пожежа в найстаршій бібліотеці РФ — подробиці
У Росії в центрі Москви спалахнула державна бібліотека. Наразі невідомо, чи постраждали експонати, які перебувають в приміщеннях.
Про це пише SHOT.
Що відомо про пожежу в Москві
Зазначається, що бібліотека загорілася на вулиці Воздвиженка. Співробітники зараз намагаються загасити пожежу. Наразі уже ліквідовано 5 квадратів.
"Захисна конструкція скульптури на даху будівлі. За попередніми даними, там проводились ремонтні роботи та будівельники не вимкнули обігрівач. Постраждалих немає. Збитки від пожежі підраховуються фахівцями", — йдеться в повідомленні.
Додамо, що російська бібліотека заснована 1862 року та є найбільшою публічною бібліотекою в РФ, та навіть однією з найбільших в світі.
Раніше ми повідомляли, що горіла захисна конструкція скульптури на даху будівлі. За попередніми даними, там проводились ремонтні роботи та будівельники не вимкнули обігрівач. Постраждалих немає. Збитки від пожежі підраховуються фахівцями.
Читайте Новини.LIVE!