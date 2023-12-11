В центре Москвы вспыхнул пожар в старейшей библиотеке РФ — подробности
В России в центре Москвы загорелась государственная библиотека. Пока неизвестно, пострадали ли экспонаты, которые находятся в помещениях.
Об этом пишет SHOT.
Что известно о пожаре в Москве
Отмечается, что библиотека загорелась по улице Воздвиженка. Сотрудники сейчас пытаются потушить пожар. В настоящее время уже ликвидировано 5 квадратов.
"Защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших нет. Ущерб от пожара подсчитывается специалистами ", — говорится в сообщении.
Добавим, что российская библиотека основана в 1862 году и является крупнейшей публичной библиотекой в РФ и даже одной из крупнейших в мире.
Ранее сообщалось, что горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там производились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших нет. Ущерб от пожара подсчитывается специалистами.
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