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В центре Москвы вспыхнул пожар в старейшей библиотеке РФ — подробности

11 декабря 2023 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В центре Москвы вспыхнул пожар в старейшей библиотеке РФ — подробности
В центре Москвы горит поэжа. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В России в центре Москвы загорелась государственная библиотека. Пока неизвестно, пострадали ли экспонаты, которые находятся в помещениях.

Об этом пишет SHOT.

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Отмечается, что библиотека загорелась по улице Воздвиженка. Сотрудники сейчас пытаются потушить пожар. В настоящее время уже ликвидировано 5 квадратов.

"Защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших нет. Ущерб от пожара подсчитывается специалистами ", — говорится в сообщении.

Добавим, что российская библиотека основана в 1862 году и является крупнейшей публичной библиотекой в РФ и даже одной из крупнейших в мире.

Ранее сообщалось, что горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там производились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших нет. Ущерб от пожара подсчитывается специалистами.

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