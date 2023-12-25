В Мурманске вспыхнул единственный российский атомный ледокол – какие последствия

Российский атомный ледокол. Фото: АР

В российском Мурманске загорелся единственный в стране-агрессоре атомный контейнеровоз "Севморпуть". Он был расположен на причале Атомфлота. Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров в одной из кают судна.

Об этом сообщает Reuters.

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Огонь быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Угрозы реакторной установке контейнеровоза и системам жизнеобеспечения судна тоже не было.

Что собой являет атомный контейнеровоз "Севморпуть"

Это единственное в мире ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Благодаря своей конструкции он может проходить ледовые поля толщиной до метра со скоростью около двух узлов.

Прочность корпуса обеспечивает возможность как самостоятельного хода, так и с проводкой ледоколя.

Судно построено в 1988 году. Но 10 лет назад оно прошло масштабную модернизацию.

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