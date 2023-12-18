В Росії знову палає — подробиці пожежі в Ставрополі

Працівники МНС гасять пожежу. Фото: МНС Росії

У російському місті Ставрополь сталося загоряння на складі з меблями. Пожежа відбулася у виробничій будівлі на площі 400 квадратних метрів.

Про це повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

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Пожежа на складі з меблями у Ставрополі

У Ставрополі, сьогодні, 18 грудня, сталася пожежа. Як зазначають в МНС, відбулося загоряння у виробничо-складській будівлі. Там загорілися меблі на площі 400 квадратних метрів. Наразі відомо, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

"Загалом на місці працюють 40 фахівців та 12 одиниць техніки", — вказали у МНС.

Російські вогнеборці спочатку частково локалізували пожежу, але станом на 07:07 ранку пожежники повністю загасили відкритий вогонь.

Працівники МНС гасять пожежу. Фото: МНС Росії

Нагадаємо, у Росії в центрі Москви спалахнула державна бібліотека. Наразі невідомо, чи постраждали експонати, які перебувають в приміщеннях.

Додамо, у російській столиці Москві сталася пожежа на заводі. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.