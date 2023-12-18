В России снова горит — подробности пожара в Ставрополе

Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: МЧС России

В российском городе Ставрополь произошло возгорание на складе с мебелью. Пожар случился в производственном здании на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

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Пожар на складе с мебелью в Ставрополе

В Ставрополе, сегодня, 18 декабря, произошел пожар. Как отмечают в МЧС, произошло возгорание в производственно-складском здании. Там загорелась мебель на площади 400 квадратных метров. Известно, что пострадавших в результате пожара нет.

"В общей сложности на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники", — указали в МЧС.

Российские пожарные сначала частично локализовали пожар, но по состоянию на 07:07 утра сотрудники МЧС полностью потушили открытый огонь.

Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: МЧС России

Напомним, в России в центре Москвы загорелась государственная библиотека. Пока неизвестно, пострадали ли экспонаты, которые находятся в помещениях.

Добавим, в российской столице Москве произошел пожар на заводе. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.