Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России снова горит — подробности пожара в Ставрополе arrow

В России снова горит — подробности пожара в Ставрополе

18 декабря 2023 07:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России снова горит — подробности пожара в Ставрополе
Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: МЧС России
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В российском городе Ставрополь произошло возгорание на складе с мебелью. Пожар случился в производственном здании на площади 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Читайте также:

Пожар на складе с мебелью в Ставрополе

В Ставрополе, сегодня, 18 декабря, произошел пожар. Как отмечают в МЧС, произошло возгорание в производственно-складском здании. Там загорелась мебель на площади 400 квадратных метров. Известно, что пострадавших в результате пожара нет.

"В общей сложности на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники", — указали в МЧС.

Российские пожарные сначала частично локализовали пожар, но по состоянию на 07:07 утра сотрудники МЧС полностью потушили открытый огонь.

Работники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар. Фото: МЧС России

Напомним, в России в центре Москвы загорелась государственная библиотека. Пока неизвестно, пострадали ли экспонаты, которые находятся в помещениях.

Добавим, в российской столице Москве произошел пожар на заводе. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме