Скандал із МСЕК на Хмельниччині - коментар МОЗ - новини

Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Діяльність органів МСЕК під час дії воєнного стану можуть перевіряти правоохоронні органи. А от Міністерству охорони здоров’я перевірки закладів охорони здоров’я дозволені, якщо є скарги на діяльність або наявність інших суттєвих підстав для цього.

Про це Новини.LIVE сказав Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України.

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"Наразі будь-які перевірки заборонені. Як МОЗ ми не можемо перевіряти заклади охорони здоров’я, якщо немає загрози життю та здоров’ю пацієнтів. Для того, щоби вийти на перевірку – потрібна скарга та наявність суттєвих підстав. А от правоохоронні органи можуть проводити перевірки і вибіркові проводились", — сказав Дубров.

Він також висловив сподівання, що корупційні скандали із МСЕКами будуть поштовхами, щоби перевірки таких органів стали більш масштабними.

"А особи чоловічої статі, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, мають пройти переосвідчення. Всі ми маємо зробити максимум, аби це було проведено об’єктивно", — підсумував Дубров.

Нагадаємо, за словами Сергія Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров’я України, Хмельницька область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані. Проте відомство не може звільняти, призначити чи дати догану керівнику буді-якого закладу охорони здоров’я, оскільки вони підпорядковуються обласним радам.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі.

