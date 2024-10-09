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В Минздраве призвали к масштабным проверкам МСЭКов после скандала в Хмельницкой области

9 октября 2024 06:11
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Скандал с МСЭК на Хмельнитчине - комментарий Минздрав - новости
Сергей Дубров, первый заместитель Министра здравоохранения Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Деятельность органов МСЭК в ходе военного положения могут проверять правоохранительные органы. А вот Министерству здравоохранения проверки учреждений здравоохранения разрешены, если есть жалобы на деятельность или другие существенные основания для этого.

Об этом Новини.LIVE сказал Сергей Дубров, первый замминистра здравоохранения Украины.

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"Пока какие-либо проверки запрещены. Как Минздрав мы не можем проверять учреждения здравоохранения, если нет угрозы жизни и здоровью пациентов. Для того чтобы выйти на проверку – нужна жалоба и наличие существенных оснований. А вот правоохранительные органы могут проводить проверки и выборочные проводились", — сказал Дубров.

Он также выразил надежду, что коррупционные скандалы с МСЭКами будут толчками, чтобы проверки таких органов стали более масштабными.

"А лица мужского пола, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, должны пройти переосвидетельствование. Все мы должны сделать максимум, чтобы это было проведено объективно", — подытожил Дубров.

Напомним, по словам Сергея Дуброва, первого заместителя министра здравоохранения Украины, Хмельницкая область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан и теперь в Министерстве здравоохранения понимают и видим, что эти жалобы были обоснованы. Однако ведомство не может увольнять, назначить или дать выговор руководителю любого учреждения здравоохранения, поскольку они подчиняются областным советам.

В понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупи.

Минздрав скандал коррупция Хмельницкая область війна МСЭК

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