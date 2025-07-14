У МОЗ відреагували на звинувачення Української правди у корупції

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Інтернет-видання "Українська правда" поширило недостовірну інформацію щодо діяльності Міністерства охорони здоров’я України та його керівництва. Зокрема, у ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито проведені обшуки у структурах, пов’язаних із Національною службою здоров’я України, а також про участь керівництва МОЗ у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Пост МОЗ. Фото: скриншот

Як у МОЗ відреагували на звинувачення

Офіційна заява Міністерства охорони здоров’я спростовує ці звинувачення і наголошує, що нинішнє керівництво не є фігурантом жодного кримінального провадження з цього приводу і не має жодного стосунку до оприлюднених припущень. МОЗ і Національна служба здоров’я залишаються відкритими до співпраці з правоохоронними органами у питаннях використання коштів програми медичних гарантій.

У відомстві нагадали, що постійно підтримують правоохоронні органи у розслідуванні зловживань, пов’язаних із використанням бюджетних коштів у медичних закладах.

Лише у 2024 році за їх участю було проведено супровід 103 кримінальних проваджень, винесено 73 підозри та складено 55 обвинувачувальних актів. За перший квартал 2025 року кількість таких справ вже сягнула 105, із 52 підозрами та 45 обвинувальними актами.

Зловживання, що розслідуються, включають маніпуляції з даними Електронної системи охорони здоров’я: надання послуг неіснуючим або померлим пацієнтам, фіктивні направлення, а також надання удаваних медичних послуг.

Міністерство звернулося до редакції "Української правди" з вимогою спростувати недостовірну інформацію та надало детальні роз’яснення. Водночас МОЗ закликає всі ЗМІ користуватися лише офіційними джерелами, ретельно перевіряти факти перед публікацією та дотримуватися журналістських стандартів.

У МОЗ спростували інформацію УП. Фото: скриншот

Варто зазначити, що раніше один із співрозмовників "Української правди" повідомив, що 14 липня в структурах, пов’язаних із Національною службою здоров’я, проходять обшуки за участі Національної поліції та прокуратури. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я України цю інформацію спростували.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Операції проходять у військовій частині в Чугуєві на Харківщині та за місцем його проживання.

А до цього Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань викрили ще один злочин народного депутата, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді. Цього разу йдеться про масштабну аферу з постачанням мінеральних добрив із Білорусі.