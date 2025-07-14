В Минздраве отреагировали на обвинения Украинской правды в коррупции

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: МИНЗДРАВ

Интернет-издание "Украинская правда" распространило недостоверную информацию о деятельности Министерства здравоохранения Украины и его руководства. В частности, в СМИ появились сообщения о якобы проведенных обысках в структурах, связанных с Национальной службой здоровья Украины, а также об участии руководства Минздрава в уголовном производстве по завладению бюджетными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Официальное заявление Министерства здравоохранения опровергает эти обвинения и отмечает, что нынешнее руководство не является фигурантом ни одного уголовного производства по этому поводу и не имеет никакого отношения к обнародованным предположениям. Минздрав и Национальная служба здоровья остаются открытыми к сотрудничеству с правоохранительными органами в вопросах использования средств программы медицинских гарантий.

В ведомстве напомнили, что постоянно поддерживают правоохранительные органы в расследовании злоупотреблений, связанных с использованием бюджетных средств в медицинских учреждениях.

Только в 2024 году с их участием было проведено сопровождение 103 уголовных производств, вынесено 73 подозрения и составлено 55 обвинительных актов. За первый квартал 2025 года количество таких дел уже достигло 105, с 52 подозрениями и 45 обвинительными актами.

Злоупотребления, которые расследуются, включают манипуляции с данными Электронной системы здравоохранения: предоставление услуг несуществующим или умершим пациентам, фиктивные направления, а также предоставление мнимых медицинских услуг.

Министерство обратилось к редакции "Украинской правды" с требованием опровергнуть недостоверную информацию и предоставило подробные разъяснения. В то же время Минздрав призывает все СМИ пользоваться только официальными источниками, тщательно проверять факты перед публикацией и придерживаться журналистских стандартов.

В МООЗ опровергли информацию УП. Фото: скриншот

Стоит отметить, что ранее один из собеседников "Украинской правды" сообщил, что 14 июля в структурах, связанных с Национальной службой здоровья, проходят обыски с участием Национальной полиции и прокуратуры. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины эту информацию опровергли.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований проводит обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Операции проходят в воинской части в Чугуеве на Харьковщине и по месту его жительства.

А до этого Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора и Государственным бюро расследований разоблачили еще одно преступление народного депутата, который с ноября 2024 года находится под стражей по подозрению в государственной измене. На этот раз речь идет о масштабной афере с поставками минеральных удобрений из Беларуси.