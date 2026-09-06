У Кремлі завершилися перемовини Путіна, Віткоффа і Кушнера

Перемовини президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Фото: пресслужба президента РФ

У Москві пізно ввечері в суботу, 5 вересня, завершилися перемовини президента РФ Володимира Путіна зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Політики розмовляли три години та десять хвилин. Після завершення перемовин кортеж з американською делегацією поїхав із Кремля.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Новини.LIVE.

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Візит спецпредставників Трампа до Кремля

У Москві спеціальні представники американського лідера спочатку побували на діловому обіді зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Обід тривав три з половиною години. Після цього американські посадовці зустрілися з Путіним.

РФ заперечила завдання ударів по Києву в ніч проти 5 вересня

Під час розмови зі спецпредставниками Трампа кремлівський диктатор заявив, що просив російських військових припинити удари. Україна теж суттєво скоротила кількість атак. Попри це, Путін наголосив, що про припинення обстрілів більш ніж на три доби Росія та Україна не домовлялися.

Стів Віткофф подякував президенту РФ за те, що той заради проведення перемовин припинив удари по Києву. Крім того, він передав Путіну найкращі побажання від Трампа.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому повідомляв, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву і Київ. Мета візиту — знайти спосіб врегулювання війни між РФ і Україною. На думку Трампа, конфлікт складно завершити через ворожнечу між президентами Зеленським і Путіним.

Також Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ писав, що до Москви прибули спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер. У Кремлі посадовці провели перемовини з Путіним. Йшлося про завершення війни в Україні.