В Кремле завершились переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера

В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками Трампа
В Москве поздно вечером в субботу, 5 сентября, завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политики беседовали три часа и десять минут. После завершения переговоров кортеж с американской делегацией покинул Кремль.
Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Новини.LIVE.
Визит спецпредставителей Трампа в Кремль
В Москве специальные представители американского лидера сначала побывали на деловом обеде со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым. Обед длился три с половиной часа. После этого американские чиновники встретились с Путиным.
Россия опровергла нанесение ударов по Киеву в ночь на 5 сентября
Во время беседы со спецпредставителями Трампа кремлевский диктатор заявил, что просил российских военных прекратить удары. Украина также существенно сократила количество атак. Несмотря на это, Путин подчеркнул, что о прекращении обстрелов более чем на трое суток Россия и Украина не договаривались.
Стив Уиткофф поблагодарил президента РФ за то, что тот ради проведения переговоров приостановил удары по Киеву. Кроме того, он передал Путину наилучшие пожелания от Трампа.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома сообщал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев. Цель визита — найти способ урегулирования войны между РФ и Украиной. По мнению Трампа, конфликт сложно завершить из-за вражды между президентами Зеленским и Путиным.
Также Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ писали, что в Москву прибыли спецпосланцы Трампа Уиткофф и Кушнер. В Кремле чиновники провели переговоры с Путиным. Речь шла о завершении войны в Украине.