В Кремле завершились переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: пресс-служба президента РФ

В Москве поздно вечером в субботу, 5 сентября, завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политики беседовали три часа и десять минут. После завершения переговоров кортеж с американской делегацией покинул Кремль.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Новини.LIVE.

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Визит спецпредставителей Трампа в Кремль

В Москве специальные представители американского лидера сначала побывали на деловом обеде со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым. Обед длился три с половиной часа. После этого американские чиновники встретились с Путиным.

Россия опровергла нанесение ударов по Киеву в ночь на 5 сентября

Во время беседы со спецпредставителями Трампа кремлевский диктатор заявил, что просил российских военных прекратить удары. Украина также существенно сократила количество атак. Несмотря на это, Путин подчеркнул, что о прекращении обстрелов более чем на трое суток Россия и Украина не договаривались.

Стив Уиткофф поблагодарил президента РФ за то, что тот ради проведения переговоров приостановил удары по Киеву. Кроме того, он передал Путину наилучшие пожелания от Трампа.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома сообщал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев. Цель визита — найти способ урегулирования войны между РФ и Украиной. По мнению Трампа, конфликт сложно завершить из-за вражды между президентами Зеленским и Путиным.

Также Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ писали, что в Москву прибыли спецпосланцы Трампа Уиткофф и Кушнер. В Кремле чиновники провели переговоры с Путиным. Речь шла о завершении войны в Украине.