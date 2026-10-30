Міжнародний аеропорт "Шереметьєво" у Москві. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Москві через загрозу безпілотників запровадили обмеження в роботі аеропортів. Понад 500 авіарейсів скасували або затримали. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про понад 800 дронів, які нібито прямували до міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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У Москві обмежили роботу аеропортів через загрозу дронів

Сьогодні вранці, 30 жовтня, обмеження на приймання та відправлення літаків запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах: Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковському. У Росавіації пояснили це необхідністю "гарантування безпеки польотів".

На тлі цих заходів у Москві скасували або затримали понад 500 авіарейсів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про понад 800 безпілотників, які, за його словами, прямували до російської столиці.

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Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 29 жовтня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, через яку обмежували роботу аеропортів у Московській області та Уфі. У Башкортостані дрони атакували Стерлітамак, де виникла пожежа на території Башкирської содової компанії. Підприємство є єдиним у Росії виробником терефталоїлхлориду — сировини для виготовлення високоміцних полімерів та арамідних матеріалів, зокрема кевлару.

Новини.LIVE писали, що 23–24 жовтня після масованої атаки українських безпілотників у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів. Найбільше змін у розкладі зафіксували в "Шереметьєво", де затримки та скасування торкнулися 171 рейсу. Також у "Домодєдово" виникли масштабні технічні проблеми із сайтом, а Міноборони РФ заявило про нібито знищення 616 українських дронів.