Международный аэропорт "Шереметьево" в Москве. Иллюстративное фото: российские СМИ

В Москве из-за угрозы беспилотников ввели ограничения в работе аэропортов. Более 500 авиарейсов были отменены или задержаны. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о более чем 800 дронах, которые якобы направлялись в город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В Москве ограничили работу аэропортов из-за угрозы дронов

Сегодня утром, 30 октября, ограничения на прием и отправку самолетов ввели во всех четырех московских аэропортах: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. В Росавиации объяснили это необходимостью "обеспечения безопасности полнтов".

На фоне этих мер в Москве отменили или задержали более 500 авиарейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 800 беспилотниках, которые, по его словам, направлялись в российскую столицу.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 29 октября Россия подверглась массированной атаке беспилотников, из-за которой ограничивали работу аэропортов в Московской области и Уфе. В Башкортостане дроны атаковали Стерлитамак, где возник пожар на территории Башкирской содовой компании. Предприятие является единственным в России производителем терефталоилхлорида — сырья для изготовления высокопрочных полимеров и арамидных материалов, в частности кевлара.

Новини.LIVE сообщали, что 23–24 октября после массированной атаки украинских беспилотников в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов. Наибольшие изменения в расписании зафиксировали в "Шереметьево", где задержки и отмены коснулись 171 рейса. Также в "Домодедово" возникли масштабные технические проблемы с сайтом, а Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 616 украинских дронов.