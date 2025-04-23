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У Москві на паркінгу вибухнуло авто — росЗМІ

23 квітня 2025 15:59
Анастасія Писаненко - редактор
У Москві на паркінгу вибухнуло авто 23 квітня — що відомо
Вибух у "Москва-Сіті". Фото: скріншот
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 23 квітня, у Москві сталася пожежа. Ймовірно, на паркінгу вибухнув автомобіль.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Детонація була зафіксована у районі "Москва-Сіті".

За даними росЗМІ, там пролунало три вибухи. 

Наразі будівля охоплена пожежею та густим димом.

Нагадаємо, що 14 березня росіяни повідомляли про вибухи в Москві та Підмосков'ї. Тоді дрони атакували столичний регіон Росії.

Крім того, 22 квітня у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Це один із найбільших складів боєприпасів міноборони Росії.

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