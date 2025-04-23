У Москві на паркінгу вибухнуло авто 23 квітня — що відомо

Вибух у "Москва-Сіті". Фото: скріншот

У середу, 23 квітня, у Москві сталася пожежа. Ймовірно, на паркінгу вибухнув автомобіль.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вибух авто у Москві

Детонація була зафіксована у районі "Москва-Сіті".

За даними росЗМІ, там пролунало три вибухи.

Наразі будівля охоплена пожежею та густим димом.

Нагадаємо, що 14 березня росіяни повідомляли про вибухи в Москві та Підмосков'ї. Тоді дрони атакували столичний регіон Росії.

Крім того, 22 квітня у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Це один із найбільших складів боєприпасів міноборони Росії.