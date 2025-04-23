У Москві на паркінгу вибухнуло авто 23 квітня — що відомо

У Москві на паркінгу вибухнуло авто — росЗМІ
У середу, 23 квітня, у Москві сталася пожежа. Ймовірно, на паркінгу вибухнув автомобіль.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про вибух авто у Москві
Детонація була зафіксована у районі "Москва-Сіті".
За даними росЗМІ, там пролунало три вибухи.
Наразі будівля охоплена пожежею та густим димом.
Нагадаємо, що 14 березня росіяни повідомляли про вибухи в Москві та Підмосков'ї. Тоді дрони атакували столичний регіон Росії.
Крім того, 22 квітня у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Це один із найбільших складів боєприпасів міноборони Росії.
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