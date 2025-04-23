В Москве на паркинге взорвалось авто 23 апреля — что известно

В Москве на парковке взорвалось авто — росСМИ
В среду, 23 апреля, в Москве произошел пожар. Вероятно, на паркинге взорвался автомобиль.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о взрыве авто в Москве
Детонация была зафиксирована в районе "Москва-Сити".
По данным росСМИ, там прогремело три взрыва.
Сейчас здание охвачено пожаром и густым дымом.
Напомним, что 14 марта россияне сообщали о взрывах в Москве и Подмосковье. Тогда дроны атаковали столичный регион России.
Кроме того, 22 апреля во Владимирской области России прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Это один из крупнейших складов боеприпасов минобороны России.
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