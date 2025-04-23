В Москве на паркинге взорвалось авто 23 апреля — что известно

Взрыв в "Москва-Сити". Фото: скриншот

В среду, 23 апреля, в Москве произошел пожар. Вероятно, на паркинге взорвался автомобиль.

Об этом сообщают росСМИ.

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Детонация была зафиксирована в районе "Москва-Сити".

По данным росСМИ, там прогремело три взрыва.

Сейчас здание охвачено пожаром и густым дымом.

Напомним, что 14 марта россияне сообщали о взрывах в Москве и Подмосковье. Тогда дроны атаковали столичный регион России.

Кроме того, 22 апреля во Владимирской области России прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Это один из крупнейших складов боеприпасов минобороны России.