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В Москве на парковке взорвалось авто — росСМИ

23 апреля 2025 15:59
Анастасия Писаненко - редактор
В Москве на паркинге взорвалось авто 23 апреля — что известно
Взрыв в "Москва-Сити". Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 23 апреля, в Москве произошел пожар. Вероятно, на паркинге взорвался автомобиль.

Об этом сообщают росСМИ.

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Детонация была зафиксирована в районе "Москва-Сити".

По данным росСМИ, там прогремело три взрыва.

Сейчас здание охвачено пожаром и густым дымом.

Напомним, что 14 марта россияне сообщали о взрывах в Москве и Подмосковье. Тогда дроны атаковали столичный регион России.

Кроме того, 22 апреля во Владимирской области России прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Это один из крупнейших складов боеприпасов минобороны России.

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